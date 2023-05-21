Синоптики прогнозируют во Владимирской области дожди и повышение температуры воздуха! Понедельник...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области дожди и повышение температуры воздуха!Понедельник 21 мая, по прогнозам синоптиков, будет облачным с небольшими осадками.Температура повысится до +24 градусов и ниже отметки в +11 не опустится.Ветер слабый, юго-восточный, до 5 м/с.Ожидается понижение атмосферного давления, до 753 мм.рт.ст. В сравнении с сегодняшним днем, оно снизится на 20 мм.рт.ст. Будьте осторожны!Фото - pxfuel.com