На днях в деревне Старые Омутищи Петушинского района мужчина попытался похитить 13-летнюю девочку, но той удалось вырваться.

СК проводит проверку по факту нападения гастарбайтера на 13-летнюю девочку во Владимирской области. Она инициирована после выхода новости наНа днях в деревне Старые Омутищи Петушинского района мужчина попытался похитить 13-летнюю девочку, но той удалось вырваться. Инцидент произошел 15 мая, когда ребёнок возвращался домой из школы к бабушке. После случившегося школьница боится выходить на улицу.«Следователями проводится процессуальная проверка, результаты которой находятся на контроле прокуратуры», - уточнили в ведомстве.Местные жители также обратили внимание властей на отсутствие школьного автобуса, наличие которого могло бы хоть как-то обезопасить ребят, возвращающихся сейчас из школы домой пешком.«Бесплатное транспортное обслуживание обучающихся не организовано. Главе администрации Петушинского района внесено представление с требованием устранить нарушение», - добавили в прокуратуре.