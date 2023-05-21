Строительство трассы М-12 увеличило ввод многоквартирного жилья во Владимирской области. На фоне...

Строительство трассы М-12 увеличило ввод многоквартирного жилья во Владимирской области.На фоне строительства автомагистрали М-12 "Восток", которая объединит 17 крупнейших региональных центров, увеличился на треть объем строящегося многоквартирного жилья во Владимирской области - сообщает ТАСС.Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что еще 2.5 года назад, когда трасса М-12 только начала строиться, показатель объема строительства жилья был на 30-40% меньше. Трасса позволит доезжать до Москвы за 1,5 часа. Узнав об этом, многие люди стали раскупать многоквартирное жилье. Появилась потребность в увеличении объема строительства.Планируется, что автомагистраль М-12 длиной 811 км будет соединена с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").Она пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану, объединив 17 крупнейших региональных центров.Фото - pxfuel.comВо Владимирской области сомкнулся новый мост через Оку.По новому мосту через Оку во Владимирской области уже в сентябре 2023 года проедут первые автомобили.