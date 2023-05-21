Судебный пристав незаконно взыскал деньги с жительницы Владимирской области. Прокуратура...

Судебный пристав незаконно взыскал деньги с жительницы Владимирской области.Прокуратура Владимирской области сообщает, что судебным приставом ОСП Фрунзенского района города Владимира возбуждено исполнительное производство в отношении одной из жительниц города.Ранее производство было окончено, так как должник требования правоохранителей исполнил.Но судебный пристав взыскал с заявительницы денежные средства в размере 7 тыс.рублей (меры по обращению взыскания отменены не были), тем самым нарушив требования законодательства об исполнительном производстве.Надзорным ведомством по региональному центру была проведена проверка. В ходе нее прокуратура города внесла представление руководителю Управления ФССП России по Владимирской области. Его признали обоснованным, а деньги вернули заявительнице в полном объеме.Фото - pxfuel.com