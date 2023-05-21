В Коврове снова перенесли сроки сдачи долгожданной школы. Как сообщает Город Ковров...

В Коврове снова перенесли сроки сдачи долгожданной школы.Как сообщает "Город Ковров" строительство школы на Строителей в Коврове не завершат к 1 сентября. Причины переноса сроков неизвестны.Сейчас во Владимирской области строятся три школы. Две из них - в Покрове и в Лакинске - откроются 1 сентября 2023 года. А вот долгожданная Ковровская школа на 1 100 мест, строительство которой началось еще в 2021 году, готова лишь на 60%. В связи с этим срок ее сдачи продлили до декабря 2023.Сейчас в учительском сообществе Коврова обсуждают предполагаемых кандидатов на должность директора., но торопиться пока некуда: новая дата сдачи школы - 1 декабря 2023 года.Фото - pxfuel.com