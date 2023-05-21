В Ковровском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла ИМЗ810310 и автомобиля Volkswagen Passat

В Ковровском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла ИМЗ810310 и автомобиля Volkswagen Passat, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Трагедия случилась вечером 19 мая на седьмом километре дороги Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера.При выезде с прилегающей территории 55-летний водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклу с коляской. В результате аварии погиб 29-летний пассажир мотоцикла. Травмы получили ещё один пассажир мототранспорта и оба водителя.Уточняется, что мотоциклом управлял 24-летний молодой человек без водительского удостоверения. Также все участники ДТП передвигались без шлема.