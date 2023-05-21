Прокуратура обжаловала закупку через суд.

Глава Собинского района Александр Разов несмотря на запрет прокуратуры всё-таки решил купить роскошный внедорожник за 5 млн рублей. Контракт на поставку Kia Sorento Prestige уже заключён.Редакция «33Live.Ru» уже историю о том, что надзорный орган, ссылаясь на законодательство, внёс представление главе Собинского района, в котором указывалось на незаконность приобретения иномарки.Однако местные чиновники наплевательски отнеслись к мнению прокуроров. На текущей неделе, 17 мая, управление по обеспечению деятельности администрации Собинского района заключило госконтракт на поставку авто стоимостью 5,1 млн рублей. При этом предельная цена на машины чиновников муниципального ранга составляет 2,5 млн рублей.Представление проигнорировано. Теперь прокуратура требует суд признать недействительными результаты торгов.Добавим, что собинские чиновники в долгах, как в шелках. Но вместо исполнения решений судов они решили купить себе новую машину. А прокурорам власти шлют отписки о нехватке денег.Отметим, что на выходку Александра Разова отреагировали и в Госдуме.«Он просто не имеет права покупать себе подобный «членовоз». Такое ******шее поведение уже достало людей во многих регионах», - ситуацию зампред комитета ГД по информационной политике Евгений Попов.