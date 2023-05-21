Певица сделала исключение и посетила мероприятие Ларисы Долиной.

Певица сделала исключение и посетила мероприятие Ларисы Долиной.Известная певица Анжелика Варум вновь появилась в обществе в сопровождении своего мужа Леонида Агутина на корабельной вечеринке. Все бы ничего, но знаменитость даже не поприсутствовала на всей церемонии, сначала забежала на репетицию, а затем ушла на берег. Почему так произошло?Певица объясняет свою редкую явку на публике тем, что устала от бесконечных гастролей и нуждается в большем количестве времени на себя, но, кажется, не все верят в эту причину. А может быть, Анжелике просто плохо на корабле? Ведь и Лариса Долина тоже призналась, что ей было плохо на воде.Вечером Анжелика все же снова поднялась на борт корабля во время выступления. Певица пела живьем, но с прессой общаться не стала. Говорят, что певица чувствовала себя не очень хорошо. За нее с журналистами пообщался ее любимый супруг, Леонид Агутин. Исполнитель рассказал, что сам уже устал и не в восторге от светских мероприятий.Несмотря на то, что Анжелика Варум редкий гость на светских раутах, ее творчество продолжает пользоваться огромной популярностью у поклонников. Ее песни звучат на радио и телевидении, а концерты всегда радуют ее фанатов. Многие ждут новых творческих проектов от этой талантливой певицы.Анжелика Варум и Леонид Агутин одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги вместе уже более 20 лет, у них есть взрослая дочь Елизавета.