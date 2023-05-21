Владимирцы могут проверить подлинность лекарственных препаратов через специальное мобильное...

Владимирцы могут проверить подлинность лекарственных препаратов через специальное мобильное приложение.Об этом сообщил Минздрав Владимирской области. Честный ЗНАК — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Система обязательной маркировки появилась ещё в 2019 году. Её основная задача — борьба с контрафактом и некачественными аналогами.Чтобы проверить лекарственный препарат на подлинность, нужно скачать приложение "Честный ЗНАК". Система доступна на любой платформе. Далее нужно просканировать через приложение код Data Matrix и вы можете получить такие ответы, как «Товар проверен», то еcть всё в порядке. Либо «Лекарство запрещено к продаже» – товар не должен продаваться в розничной аптеке. «Код не найден» – повод обеспокоиться, есть вероятность, что перед вами подделка.Фото pxfuel.com/