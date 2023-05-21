Оперативники нескольких полицейских подразделений Владимирской области задержали жителя Коврова за контрабанду наркотиков. Содействие им оказывал региональный отряд специального

Оперативники нескольких полицейских подразделений Владимирской области задержали жителя Коврова за контрабанду наркотиков. Содействие им оказывал региональный отряд специального назначения «Гром». 30-летнего мужчину задержали в Покрове. При досмотре его автомобиля под обшивкой сидений полицейские обнаружили и изъяли несколько вакуумных брикетов с порошкообразным веществом бежевого цвета. Экспертиза содержимого показала, что изъятое является синтетическим наркотиком массой почти 5