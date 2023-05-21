Владимирский государственный университет планирует открытие лицея с химико-биологическим и...

Владимирский государственный университет планирует открытие лицея с химико-биологическим и физико-математическим уклонами.Ректор Владимирского государственного университета имени Александра и Николая Столетовых Анзор Саралидзе на конференции студентов и работников ВУЗа заявил об открытии лицея для одаренных старшеклассников на базе Педагогического института ВлГУ.Учащихся будут отбирать на конкурсной основе (по итогам тестирования) не только во Владимире, но и по всей области.В отдаленной перспективе рассматривается возможность принятия в лицей детей и из других регионов.По результатам тестирования сформируют два десятых по 25 человек. Уклон в обучении 10-11 классов планируется сделать по двум профилям — физико-математическому (включая информатику) и химико-биологическому. После окончания обучения выпускники лицея смогут обучаться в университете.В рамках реализации программы развития опорного вуза региона в течение последних пяти лет была проведена большая часть работ, модернизирующих материально-техническую базу и инфраструктуру педагогического института.Несмотря на то, что открытие лицея требует больших затрат, директор Педагогического института ВлГУ Марина Артамоновна считает, что дополнительное финансирование может потребоваться только на начальном этапе работы лицея.Набор учащихся может начаться уже в 2024-2025 учебном году - ВлГУ уже направил документы на лицензию на среднее общее образование в Рособрнадзор.Фото - официальный сайт Владимирского государственного университета.