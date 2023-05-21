Во Владимире подведены итоги конкурса «Лучший класс»

Во Владимире подведены итоги конкурса «Лучший класс», сообщили в пресс-службе городской администрации. За победу боролись 29 классов.Претенденты проходили творческие испытания, а также задания на сплочённость и дисциплинированность. Церемония награждения прошла во Дворце детского творчества.Победа досталась 7-А классу школы №7. На организацию мероприятий класс получил 50 тысяч рублей. Второе место разделили 8-А класс из школы №10 и 9-В класс из школы №36. Им вручены гранты по 35 тысяч рублей. На третьем месте оказались 8-В класс школы №15 и 6-В класс школы №49. На реализацию программ им выделили по 25 тысяч рублей.