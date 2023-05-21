Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка всего одного экспоната. 17 мая в...

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка всего одного экспоната.17 мая в вестибюле Музейного центра "Палаты" открылась выставка "Махины для снимания першпектив". Это раритет когда-то произвели в Украинской ССР в Киеве на заводе фотоаппаратуры и принадлежностей «ФАЗ» №6."Махиной для снимания першпектив" в XVIII веке называли камеру-обскуру, что с латыни означает "тёмная комната". На заре фотоэволюции это действительно была тёмная комната или большой ящик с отверстием в одной из стенок. Свет проходил сквозь отверстие, отражал на внутренней стенке что-то, находящееся перед отверстием, но в перевёрнутом виде.Фото пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника