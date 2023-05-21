С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185714 владимирцев.

Во Владимирской области 21 мая выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё по 2 человека подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском и Меленковском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Кольчугинском, Александровском, Камешковском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185714 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51419 заболевших во Владимире, 21987 - в Ковровском районе и 20173 - в Муроме.