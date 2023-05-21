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<a href="https://33live.ru/novosti/21-05-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-detskij-ombudsmen-otkryla-goryachuyu-liniyu-po-bezopasnosti-detej.html" target="_blank">Во Владимирской области детский омбудсмен открыла «горячую линию» по безопасности детей</a> - Во Владимирской области детский омбудсмен открыла «горячую линию» по безопасности детей. Теперь...