Во Владимирской области детский омбудсмен открыла «горячую линию» по безопасности детей.
Теперь...
Во Владимирской области детский омбудсмен открыла «горячую линию» по безопасности детей.
Теперь во Владимирской области действует горячая линия по безопасности детей при оказании им услуг в сфере развлечений.
Ее открыла детский омбудсмен Юлия Раснянская с целью пресечения нарушений работы бассейнов, батутов, аттракционов, веревочных парков и скалодромов.
Теперь родители могут оставлять свои обращения и жалобы по номеру: +7 (4922) 33-03-04, присылать по электронной почте: [email protected]
или на официальном сайте - призывает уполномоченная по правам ребёнка
Фото - pxfuel.com