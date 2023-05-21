Глава надзорного ведомства рассказал журналистам о планах по борьбе с коррупцией.

Новый прокурор Владимирской области Иван Грибов анонсировал громкие уголовные дела против чиновников. Глава надзорного ведомства рассказал журналистам о планах по борьбе с коррупцией.На сегодняшний день в декларациях чиновников и депутатов выявлено порядка 200 нарушений. Наибольшее количество - в областном центре.«Не могу сказать, что есть какие-то крупные нарушения. Вопросы, в основном, рабочие. Что касается коррупции, то здесь цифры для такого региона интересные, и результаты, надеюсь, покажем. Будут и уголовные дела. Речь идёт о достаточно большом числе чиновников, погрязших в коррупции», - пояснил он, не погружаясь в подробности.Иван Грибов добавил, что в наиболее проблемных сферах, таких как ЖКХ, нацелен придерживаться основной линии генпрокуратуры - реальная помощь людям и достижение конкретного результата.