Во Владимирской области идут масштабные проверки и возбуждение уголовного дела по вводу акушерского...

Во Владимирской области идут масштабные проверки и возбуждение уголовного дела по вводу акушерского корпуса в Коврове.Прокуратура Владимирской области сообщает, что 18 мая 2023 года заместитель прокурора региона Андрей Жугин провел проверку на строительной площадке культурно - досугового центра на 130 мест.Возведение этого центра в д.Липна Петушинского района осуществляется в рамках регионального проекта "Культурная среда", который входит в состав нацпроекта "Культура".В 2021 году бюджетные ассигнования, выделенные на строительство, превышали 55 млн рублей. А в прошлом году объемы увеличились до более чем 76 млн рублей.По итогам конкурса в 2021 году администрация Петушинского района заключила контракт с ООО «ГрандСтрой». Подрядчик обязался осуществить строительно-монтажные работы в срок до 30.11.2021.Тогда в ходе прошлогодней проверки выяснилось: готовность объекта составила 11,67% - обязательства подрядная организация не исполнила, а контракт расторгнут еще 23.01.2022. В следствие чего прокуратура Петушинского района внесла представление генеральному директору ООО «ГрандСтрой» и назначила штраф в размере 49 млн.руб.24 июня 2022 года контракт на строительство заключили вновь уже с ООО «ВИТУ ПРОЕКТ». Стоимость контракта превысила 63 млн рублей, а общая сумма аванса, который был выплачен подрядчику составила 38 млн рублей.Последние работы по объекту, согласно графику, должны завершиться 20.05.2023. Но во время прокурорской проверки установлено, что объект готов лишь на 60%. За весь период строительства от ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» заказчик принял работы на сумму менее 5 млн рублей.В адрес генерального директора подготовлено представление.Также должностное лицо подрядной организации вызвали в прокуратуру и для возбуждения административного дела за нарушение порядка заключения (изменения, расторжения) контракта. Организации грозит штраф в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств или дисквалификация на срок до двух лет.Фото - pxfuel.com