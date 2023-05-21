Во Владимирской области реконструируют здание школы 1934 года постройки. Правительство...

Во Владимирской области реконструируют здание школы 1934 года постройки.Правительство Владимирской области сообщило о реконструировании здания школы 1934 года, которое является объектом культурного наследия региона.Здание не эксплуатировалось несколько лет. Новый корпус планируется оборудовать 14 учебными классами, столовой на 166 мест, медкабинетом, спортивным и актовым залами, а также библиотекой. На территории вокруг здания построят беговые дорожки и три стройплощадки.Обучаться здесь будут начальные классы школы №2. Благодаря решению по реконструкции здания, решится проблема второй смены.Сейчас работы по реконструкции идут с опережением графика.Фото - пресс-служба Правительства Владимирской области.