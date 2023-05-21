Во Владимирской области завершился региональный этап конкурса «Строймастер-2023». Участники состязались в своих талантах на площадках владимирских строительного и авиамеханического

Во Владимирской области завершился региональный этап конкурса «Строймастер-2023». Участники состязались в своих талантах на площадках владимирских строительного и авиамеханического колледжей. За звание лучших в своих профессиях боролись каменщики, сварщики, штукатуры и монтажники каркасно-обшивных конструкций. Важно отметить, что впервые в рамках конкурса состоялись соревнования среди студентов колледжей строительной сфер. Фото Правительства области Прокомментируйте новость у нас