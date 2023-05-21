Строителям обещают минимум 80 тысяч рублей в месяц. При вахте на 30-дневный срок, зарплата составит порядка ста тысяч рублей.

В группе «Работа | Коми | Трудоустройство» социальной сети «Вконтакте» появилось объявление о поиске рабочих для строительства трассы М-12 во Владимирской области. Об этом сообщает портал «День во Владимире».Строителям обещают минимум 80 тысяч рублей в месяц. При вахте на 30-дневный срок, зарплата составит порядка ста тысяч рублей. Кроме того, предлагается трёхразовое питание, компенсация проезда и проживание.