Во Владимирской области в честь купального сезона откроют 42 пляжа. Пресс-служба МЧС России по...

Во Владимирской области в честь купального сезона откроют 42 пляжа.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области прогнозирует большое количество отдыхающих у воды.Вместе с купальным сезоном этим летом во Владимирской области откроют и пляжи. В 2023 году их будет 42 (на два больше чем в прошлом). Такое решение было принято, чтобы свести к минимуму риски трагедий на воде.Планируется обеспечить безопасность жителей и на необорудованных местах для купания. Будет налажено патрулирование.Также в регионе совсем скоро пройдет подготовка к летней оздоровительной кампании. По предварительным данным, во Владимирской области 389 лагерей готовятся к открытию. Из них 355 - дневного пребывания, 28 - загородных и 6 труда и отдыха.Фото - pxfuel.com