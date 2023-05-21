Во Владимирской области здание Реального училища признано объектом охраны культурного...

Во Владимирской области здание "Реального училища" признано объектом охраны культурного наследия.Как сообщает Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области, здание "Реального училища" стало объектом охраны культурного наследия регионального значения. Оно расположено по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 15.Городской архитектор А.Е. Кинс разработал проект здания, на строительство которого выделили 134 тыс.рублей. Учреждение строилось с 1912 по 1914 гг. и было предназначено для детей торгово-промышленного сословия. Обучение длилось 7 лет. В приоритете были точные и естественные науки.Когда строительство завершилось, городские власти отдали здание под лазарет - кончание строительства совпало с началом первой мировой войны.Обучать в здании стали только в 1918 году, а 1 октября того же года его реорганизовали в первую советскую школу II ступени. Образована она была не только их старших классов реального училища, но и из высшего начального училища и женской гимназии.В 1939 году в школе открыли секретный госпиталь из-за советско-финского конфликта. Там лечили пленных финнов и советских солдат, а учебный процесс был распределен по другим школам.Когда началась Великая Отечественная война, многие ученики и учителя ушли на фронт. Многие погибли. В память о них на стене гимназии установили памятную доску.С 1960 года заведение получило статус одиннадцатилетки: школа стала специализироваться на углубленном изучении английского языка.В 1974 году школа носит имя русского ученого-математика и педагога Александра Николаевича Барсукова.В 90-х школу №1 решили перевести в статус гимназии. Начался системный эксперимент.На сегодняшний день в здании расположено Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова»Фото - официальный сайт гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова.