Во Владимирскую область налог на доходы физических лиц будет зачисляться в местный бюджет в первую...
Во Владимирскую область налог на доходы физических лиц будет зачисляться в местный бюджет в первую очередь.
На пленарном заседании 17 мая Госдума приняла закон об НДФЛ.
Теперь налог на доходы физических лиц будет зачисляться в первую очередь в региональные и местные бюджеты.
Когда единый налоговый счет был принят, возникли проблемы со своевременным поступлением средств.
Такое изменение очередности должно поспособствовать повышению финансовой устойчивости регионов и муниципалитетов, так как НДФЛ - основной источник дохода местных бюджетов.
В Правительстве считают, что закон устранит возможность классовых разрывов.
Также регионы смогут финансировать свои расходные обязательства более равномерно и стабильно, тем самым улучшив качество жизни и благоустройства.
С момента официального опубликования закон вступит в силу.
Фото - pxfuel.com