Во Владимирскую область налог на доходы физических лиц будет зачисляться в местный бюджет в первую...

Во Владимирскую область налог на доходы физических лиц будет зачисляться в местный бюджет в первую очередь.На пленарном заседании 17 мая Госдума приняла закон об НДФЛ.Теперь налог на доходы физических лиц будет зачисляться в первую очередь в региональные и местные бюджеты.Когда единый налоговый счет был принят, возникли проблемы со своевременным поступлением средств.Такое изменение очередности должно поспособствовать повышению финансовой устойчивости регионов и муниципалитетов, так как НДФЛ - основной источник дохода местных бюджетов.В Правительстве считают, что закон устранит возможность классовых разрывов.Также регионы смогут финансировать свои расходные обязательства более равномерно и стабильно, тем самым улучшив качество жизни и благоустройства.С момента официального опубликования закон вступит в силу.Фото - pxfuel.com