Специалист объяснила, что стремительная потеря может привести к плачевным последствиям.

Специалист объяснила, что стремительная потеря может привести к плачевным последствиям.Здоровое, подтянутое и стройное тело – мечта многих людей. Пока одни стараются привести себя в форму, следуя рекомендациям специалистов, другие мечтают поскорее избавиться от ненавистных килограммов. Но не все знают, что в этом вопросе крайне важно запастись терпением.Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что чем плавнее человек снижает вес, тем лучше для его здоровья, пишет интернет-издание . Дело в том, что резкое похудение может спровоцировать ряд проблем в организме. Специалист предупредила, что нормой считается потеря двух килограммов в месяц. Однако если человек имеет большой избыточный вес, цифры на весах будут уменьшаться стремительнее за счет потери жидкости.Также врач-диетолог предостерегла людей, которые стараются похудеть, имея нормальный вес. По словам Соломатиной, в таких случаях организм человека сопротивляется, стараясь сохранить жир. При постепенной потере веса процессы в организме успевают перестроиться под новые параметры, а быстрое похудение может быть чревато последствиями."Например, позволяют быстро похудеть белковые диеты. Углеводов в таких диетах практически нет, организму ничего не остается, кроме как расщеплять собственную жировую ткань. Но это все очень неполезно. Когда сжигается много жира, дальше сжигается белок, пропадает мышечная масса. Меняется гормональный баланс, так как жир участвует во многих настройках организма", предупредила врач-диетолог.