57-летняя жительница Александрова задержана по подозрению в покушении на убийство своего сожителя. По данным Следственного Комитета Владимирской области, ночью 17 мая текущего года между

57-летняя жительница Александрова задержана по подозрению в покушении на убийство своего сожителя. По данным Следственного Комитета Владимирской области, ночью 17 мая текущего года между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт на бытовой почве. В его результате женщина нанесла множественные удары ножом в живот53-летнему мужчине и скрылась. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром медиков. Спустя