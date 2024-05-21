Об этом рассказали представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.

Завтра, 22 мая, во Владимире пройдёт Общегородской диктант. Мероприятие начнётся в 17:30 в здании научной библиотеки. Об этом рассказали представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.Приурочен он ко Дню славянской письменности и культуры, а проводится в рамках культурно-просветительского проекта «Год с Владимиром Солоухиным» к 100-летию со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля.Кстати, диктант можно написать и дистанционно. Со всеми правилами и подробностями можно ознакомиться на .