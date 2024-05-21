Обстоятельства крушения самолета в Суздальском районе выясняют в транспортном следственном...

Обстоятельства крушения самолета в Суздальском районе выясняют в транспортном следственном комитетеСледователи транспортного СК выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Суздальском районе. Днем в воскресенье самодельное судно упало недалеко от аэродрома у села Павловское. С места падения - Мария Артес.Мария Артес, корреспондент:- Сейчас от нового самолета ,испытанного самим создателем - одни обломки. Трагедия произошла здесь. Воздушное судно Игоря Буевича набрало высоту 10 метров, из-за порывистого ветра. Затем самолет сорвался в штопор. Пилот погиб на месте.Коллеги пилота говорят: взлетать Буевич не планировал. В авиационном сообществе о нем отзываются как об амбициозном творце и способном специалисте. Он руководил конструкторским бюро, аэроклубом, учил других летать, и сам хорошо знал правила. 19 мая здесь проходили наземные испытания.Юрий Рудоясов, частный пилот Павловского аэродрома:- Он был родоначальником данного аэродрома, вдыхал идеи в энтузиастов, в общем-то, был лидером авиастроения и нашего авиационного сообщества. Под его руководством были созданы разные самолеты. И он не останавливался на выборе одной. Это не носило коммерческий характер, он выбирал лучшее, стремился построить, наверное, идеальный самолет.Обстоятельства инцидента сейчас выясняют в транспортном СК.Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России:- Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проведен осмотр места происшествия, готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.На месте сегодня побывали представители Росавиации и Межгосударственного авиационного комитета.Александр Пальчиков, заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ЦФО:- Мы осматриваем воздушные суда, осматриваем, непосредственно, посадочную площадку на предмет соответствия требованиям воздушного законодательства. По всем выявленным нарушениям будут предприняты меры инспекторского реагирования.Над созданием этой модификации команда Буевича работала последние семь лет. А всего под его руководством было сконструировано более 30 легкомоторных самолетов для выполнения задач авиации общего назначения. Для использования в сельском хозяйстве, опыления полей, буксировки планеров и авиалесопатрулирования.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".