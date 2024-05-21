Больше тонны гуманитарного груза отправили владимирским бойцам в зону СВО национальные диаспоры...

Больше тонны гуманитарного груза отправили владимирским бойцам в зону СВО национальные диаспоры регионаПомогать защитникам Родины - всем миром! Больше тонны гуманитарного груза отправили Владимирским бойцам в зону СВО национальные диаспоры региона.Сергей Яжан, председатель союза армян России Владимирской области:- Я бы хотел поблагодарить моих соотечественников, которые приняли участие в этой гуманитарной акции и в целом армянская диаспора по городу Владимиру и области с начала момента СВО всегда помогала. И сегодня мы очередной раз отправляем гуманитарный груз на общую сумму 600 тысяч рублей.Собрали все необходимое: от инструментов и стройматериалов, до продуктов питания. Работали можно сказать по заявкам самих бойцов.Активное участие диаспор в таких акциях - яркий пример сплочения разных народов для того, чтобы приблизить общую победу, отметила заместитель министра внутренней политики региона Елена Анисимова. Министерство в свою очередь координирует всю работу по отправке груза.Елена Анисимова, заместитель министра внутренней политики Владимирской области:- Министерство координирует работу только с точки зрения той, что необходимо сейчас на фронте. Вот необходимы сейчас строй материалы - ребята собирают строй материалы. Необходимо какие-то продукты питания - значит продукты питания. То есть сегодня вот этот огромный груз это все то, что сегодня востребовано на фронте.Абос Уциев, председатель ассамблеи народов Владимирской области:- Наша не первая акция ассамблея хотя и молодая организация куда входит 16 национальных некоммерческих организаций, которые занимаются межнациональной политикой, как коллеги сказали. Решили очередной раз собрать груз для ребят, которые находятся в зоне СВО.