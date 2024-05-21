Очередная авария с большегрузами в Вязниковском районе. В минувший понедельник около шести часов вечера на 290-м километре федеральной трассы М-7 столкнулись два автомобиля. Как это часто

Очередная авария с большегрузами в Вязниковском районе. В минувший понедельник около шести часов вечера на 290-м километре федеральной трассы М-7 столкнулись два автомобиля. Как это часто бывает в таких ДТП, один автомобиль догнал впереди идущий. Невыдержанная дистанция едва не стоила водителю небольшого грузовика жизни. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель 1985 г.р. (38