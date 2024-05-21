К одноименной Всероссийской акции «Сад памяти» уже в четвертый раз присоединилась Владимирская область. Чиновники профильного министерства, общественники и предприниматели, экоактивисты

К одноименной Всероссийской акции «Сад памяти» уже в четвертый раз присоединилась Владимирская область. Чиновники профильного министерства, общественники и предприниматели, экоактивисты собрались в деревне Конышево Кольчугинского района, чтобы посадить 20 тысяч сеянцев на площади четырех гектаров в знак памяти воинов – освободителей. К ним присоединилась спикер Заксобрания Ольга Хохлова. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Очень много