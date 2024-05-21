19 мая в Судогде хулиганистый сфинкс по кличке Ято воспользовался тем, что семья обедала в другой комнате и ловко забрался в батарею. Вот только выбраться котик уже не смог. Напуганные хозяева

19 мая в Судогде хулиганистый сфинкс по кличке Ято воспользовался тем, что семья обедала в другой комнате и ловко забрался в батарею. Вот только выбраться котик уже не смог. Напуганные хозяева позвонили в 112. Специалисты по спасению приехали быстро и вызволили Ято за 10 минут. Историю сейчас много обсуждают в сети. «Шестой канал» связался с