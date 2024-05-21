19 мая в Судогде хулиганистый сфинкс по кличке Ято воспользовался тем, что семья обедала в другой комнате и ловко забрался в батарею. Вот только выбраться котик уже не смог. Напуганные хозяева
<a href="https://33live.ru/novosti/21-05-2024-kot-v-bataree-sobaka-v-polyne-kak-sudogodskie-spasateli-vyruchayut-zhivotnyx.html" target="_blank">Кот в батарее, собака в полынье: как судогодские спасатели выручают животных</a> - 19 мая в Судогде хулиганистый сфинкс по кличке Ято воспользовался тем, что семья обедала в другой комнате и ловко забрался в батарею. Вот только выбраться котик уже не смог. Напуганные хозяева
[url=https://33live.ru/novosti/21-05-2024-kot-v-bataree-sobaka-v-polyne-kak-sudogodskie-spasateli-vyruchayut-zhivotnyx.html]Кот в батарее, собака в полынье: как судогодские спасатели выручают животных[/url] - 19 мая в Судогде хулиганистый сфинкс по кличке Ято воспользовался тем, что семья обедала в другой комнате и ловко забрался в батарею. Вот только выбраться котик уже не смог. Напуганные хозяева