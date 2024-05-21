По поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева из Ковровского района отправлена очередная партия помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции.

По поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева из Ковровского района отправлена очередная партия помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом 21 мая рассказала регионального правительства.В ближайшее время подразделение, в котором служат наши земляки, получит 25 кубов леса и пиломатериалов. Отмечается, что груз собрала ковровская компания «Дол», а транспорт для его доставки предоставило областное правительство.Как отметил гендиректор предприятия Михаил Щербаков, военнослужащим на передовой постоянно и в больших количествах требуются пиломатериалы. Дерево используется для укрепления позиций и обустройства расположения.