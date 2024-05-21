Масштабная модернизация ждёт больницу скорой медицинской помощи Владимира Стратегию развития...

Масштабная модернизация ждёт больницу скорой медицинской помощи ВладимираСтратегию развития ведущего медучреждения обсудили на встрече в региональном Минздраве. Возглавил рабочее совещание заместитель губернатора Константин Баранов. Он уверен: реформа БСП назрела давно. БСП модернизируют по образцу ведущих российских клиник.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Это дооснащение современным медицинским оборудованием. Мы говорили о том, что будет и дообучение специалистов. Эта больница должна быть показательной в плане профессионализма.Реформа необходима для организации оказания медпомощи жителям региона на качественно новом уровне и развития дополнительных видов специализированной медицинской помощи. На повестке дня - изменение статуса больницы и переход ее на областной уровень. На встрече обсудили и проект нового больничного городка.Он предусматривает строительство двух новых корпусов на территории больницы и реконструкцию существующих отделений.Новые корпуса, операционные, одноместные, двухместные и трехместные палаты, современное оборудование, продуманная логистика, связанность всех корпусов переходами и даже автостоянка– изменений предполагается очень много.После окончательного согласования проект представят губернатору Александру Авдееву.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой помощи г. Владимира:- Сейчас травмоцентр, который у нас организован в 2012 году, был в силу обстоятельств, как дополнительная структура, внедренная в существующее здание. Естественно, это повлекло за собой ухудшение условий содержания пациентов. Теперь мы хотим построить отдельный корпус, который будет заниматься исключительно - травмоцетр.