Правоохранители организовали проверку по фактам массовой гибели рыбы и загрязнения водоёмов в деревне Федоровское Киржачского района.

Правоохранители организовали проверку по фактам массовой гибели рыбы и загрязнения водоёмов в деревне Федоровское Киржачского района. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Во время осмотра местных озера и ручья был обнаружен специфический запах неочищенных сточных вод и нефтепродуктов.«В верховьях ручья без названия зафиксирован факт сброса маслянистых жидкостей на почву и в обследуемый водный объект, источником которого служат иловые карты очистных сооружений биологических сточных вод, эксплуатируемые ООО «КО «АКВА», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В адрес управляющего было внесено прокурорское представление. Пробы воды направлены на исследование.