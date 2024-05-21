Об этом рассказали представители регионального Управления МВД.

За неделю мошенники обогатились на 17 миллионов рублей за счёт доверчивых владимирцев. Об этом рассказали представители регионального Управления МВД.За семь дней на территории Владимирской области зарегистрировано 61 преступление с использованием IT-технологий. В основном, аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности того или иного банка, работниками портала «Госуслуги» или же просто предлагали заработать на инвестициях.Напоминаем, реальные представители банков или портала «Госуслуги» никогда не запросят ваши данные.