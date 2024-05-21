Об этом сообщили представители городской администрации.

Новая группа добровольцев отправилась сегодня, 21 мая, на СВО из Владимира. Об этом сообщили представители городской администрации.Отправка бойцов прошла, по традиции, в Доме культуры молодёжи. Проводить бойцов и поддержать их добрым словом пришли представители мэрии, Заксобрания, областного военкомата, а также ветераны, волонтёры, студенты и родственники мужчин.Сначала солдат распределят в специальные учебные подразделения, после чего их отправят в зону проведения боевых действий.