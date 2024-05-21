Об этом сообщили представители регионального Правительства.

Под Юрьев-Польским начнут выращивать мискантус. Об этом сообщили представители регионального Правительства.Мискантус – многолетнее растение, которое привлекает аграриев содержанием целлюлозы до 50%, а также своей неприхотливостью. Из него можно делать бумагу, одежду и даже пластмассу и биоэнергетическое топливо.В покупке будущего сырья уже заинтересовался Кашинский льнокомбинат Тверской области. Всего новой культурой планируется засадить порядка 500 гектаров.