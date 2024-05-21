Об этом сообщается в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуроры нашли два не стоящих на учёте кладбища в Юрьев-Польском районе. Об этом сообщается в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Нарушения обнаружились в ходе проверки. Так, власти не сформировали участки и не провели кадастровые работы в сёлах Каменка и Перемилово. Кроме того, кладбища не числятся в реестре муниципальной собственности.Прокуратура уже обратилась в районный суд с требованием обязать местную администрацию провести межевание участков. Юрьев-Польский суд требование удовлетворил.