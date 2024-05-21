Erid: F7NfYUJCUneLrXUTVSfr «Ростелеком» подключил цифровые сервисы владимирскому автохолдингу...

Erid: F7NfYUJCUneLrXUTVSfr«Ростелеком» подключил цифровые сервисы владимирскому автохолдингу«Ростелеком» предоставил высокоскоростной доступ в Сеть группе компаний «Техцентр Гранд» во Владимире. Специалисты провайдера подключили девять объектов автохолдинга к широкополостному доступу в интернет на скорости до 300 Мбит/с, IP-TV, номеру «8 800», «Виртуальной АТС» (ВАТС). Это позволит значительно повысить уровень обслуживания клиентов компании. Во-первых, они всегда смогут дозвониться, во-вторых, при очном посещении, провести время ожидания за просмотром любимой телепередачи или фильма.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Высокоскоростной интернет — это не просто гарантированный доступ в Сеть, это возможность подключения любых ресурсоемких сервисов. Облачная телефония — одна из таких услуг, к слову, самая востребованная у представителей автобизнеса. Она проста в подключении и использовании, ее легко дополнить опциями: создать голосовое меню, развернуть контакт-центр, настроить короткую нумерацию. Важно, что при переходе на ВАТС организации могут сохранить свои действующие городские номера».Андрей Феоктистов, начальник отдела информатизации «Техцентр Гранд»:«С помощью комплекса услуг от “Ростелекома” мы намерены решить основные бизнес-задачи: улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить количество продаж. Уверен, подключенные сервисы позволят оптимизировать многие процессы и повысить квалификацию наших специалистов за счет анализа записей их разговоров».«Виртуальная АТС» — это готовое решение для бизнеса, которое объединяет все телефонные линии и функции обработки вызовов в единую цифровую платформу. Это позволяет настроить многоканальную маршрутизацию звонков, голосовую почту, интерактивное голосовое меню, аналитику звонков и многое другое.Подробная информация о предложениях «Ростелекома» для бизнеса — на сайте провайдера или по телефону: 8-800-200-67-95Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей.ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.Реклама. ПАО «Ростелеком»