8 клещей, зараженных заболеваниями, сняли с жителей Владимирской области с 13 по 19 мая. 5 клещей были переносчиками болезни Лайма, 3 – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ). Об этом

8 клещей, зараженных заболеваниями, сняли с жителей Владимирской области с 13 по 19 мая. 5 клещей были переносчиками болезни Лайма, 3 – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ). Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Болезнь Лайма поражает кожу, нервную и сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат. ГАЧ вызывает воспаление во внутренних органах. Всего за прошедшую неделю с владимирцев сняли 125 клещей.