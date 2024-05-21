Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя на официальном телеграм-канале.

Сотрудники «Зелёного города» благоустраивают Владимир вместе со студентами. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя на официальном телеграм-канале.Так, практику проходят ребята из Владимирского аграрного колледжа. Это стало возможным благодаря соответствующему соглашению между учебным заведением и предприятием.«Восемь студентов 3-го курса: 3 ландшафтных дизайнера и 5 агрономов в течение 21 дня будут осваивать на практике свои будущие профессии», – рассказал градоначальник.Студенты-дизайнеры приступили к разработке двух проектов озеленения, а студенты-агрономы занимаются посадкой, прополкой и поливом. После этого они смогут трудоустроиться в МКУ на весь летний период.