Территорию, прилегающую к пруду на Комиссарова во Владимире почистили от мусора и подстригли...

Территорию, прилегающую к пруду на Комиссарова во Владимире почистили от мусора и подстригли газоныВо Владимире начался сезон покоса травы. Места, где в первую очередь нужно косить одуванчики и другие сорняки, определяют в ходе мониторинга. Работы прошил на территории, прилегающей к Комиссаровскому пруду. Репортаж Александра СыпченкоВолну долгожданного майского тепла жители улицы Комиссарова встречают, гуляя с детьми и собаками возле любимого пруда. Единению с природой мешает разве что мусор и многочисленные сорняки по берегам.Валентина Кузнецова:- Очень хорошо, я здесь хожу, видите. Каждый день. Любите здесь отдыхать? Да.Любовь Масленникова:- Пруд почистить надо и детей надо воспитывать с молодых ногтей. Каждый день, а не только в праздники и выходные.Виктория Иванова:- Конечно, нужно. Тут все таки дети ходят, молодые мамы гуляют, тут площадка рядом.В борьбе с одуванчиками и высокой травой специалистам Центра управления городскими дорогами на помощь приходит надежная и мощная техника. В первую очередь это различные триммеры и газонокосилки, которые агрегатируются с тракторами. Такой тандем позволяет не только косить сорняки с мощным корнем, но и измельчать их. Места, где в первую очередь, будут бороться с сорняками и стричь газоны, устанавливаются в ходе мониторинга.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки Центра управления городскими дорогами:- По высоте травы, трава не должна быть выше 15 сантиметров на улице, то есть в принципе все зависит от визуального осмотра улицы.Специалисты Центра отмечают, что траву и сорняки необходимо косить не менее одного раза в неделю. После таких "стрижек" городские места отдыха выглядят заметно более ухоженными и красивыми.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"