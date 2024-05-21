В чем причина массовой гибели рыбы в озере в Киржачском районе? В озере Федоровского стала гибнуть...

В чем причина массовой гибели рыбы в озере в Киржачском районе?В озере Федоровского стала гибнуть рыба. Владимирской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов регионального Министерства экологии и природопользования организована проверка.Специалисты зафиксировали специфический запах неочищенных сточных вод и нефтепродуктов.Кроме того, в озеро впадает ручей, в которой присутствуют аналогичные признаки загрязнения.Оказалось, что ООО «КО «АКВА» сбрасывает маслянистые жидкости на почву и в водный объект. Это происходи из-за переполнения иловых карт, путем перелива: такая жидкость сбрасывается на почву, после чего по уклону местности попадает в поверхностный водный объект – ручей, впадающий в озеро Федоровское.Как итог, - управляющему внесено представление, а пробы воды направлены на исследование.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области.