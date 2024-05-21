В Коврове ребенок-инвалид не получал жизненно важные лекарства Семилетний мальчик-инвалид страдает...

В Коврове ребенок-инвалид не получал жизненно важные лекарстваСемилетний мальчик-инвалид страдает неврологическим заболеванием, и по жизненным показаниям ему назначен лекарственный препарат, который маленький пациент вправе получать бесплатно.Однако лекарствами ребенок долгое время не был обеспечен. Его мать обратилась за помощью в прокуратуру.Как итог, - в суд направлено исковое заявление об обязании ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» и министерства здравоохранения региона обеспечить малолетнего жизненно важным лекарственным препаратом.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточнили: в результате вмешательства надзорного ведомства, маленький пациент получил необходимые лекарства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений