В музее-заповеднике Александровская слобода прошла Ночь музеев В этом году акция была рассчитана...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" прошла Ночь музеевВ этом году акция была рассчитана на все возрастные категории, чтобы каждый мог найти себе досуг по душе.Все экспозиции и выставки были открыты для свободного посещения. На площадке прошёл Фестиваль средневековых семейных игр- таких как "горелки", "дударь", "селезень", все желающие могли сразиться на тренировочных мечах. Слободской эксклюзив - костюмированный «Визит к царю».Иван Грозный принимал гостей в квасной палате и каждого одарил гостинцем. Ещё в программе были: ярмарка, мастер-классы по гончарному делу, каллиграфии, росписи по дереву.Также в праздничный вечер подвели итоги акции "Из поколения в поколение"- семьи Александровского района подготовили мини-фильмы о своих предках и семейных реликвиях.