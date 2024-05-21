В музее-заповеднике Александровская слобода прошла Ночь музеев
В этом году акция была рассчитана...
В музее-заповеднике "Александровская слобода" прошла Ночь музеев
В этом году акция была рассчитана на все возрастные категории, чтобы каждый мог найти себе досуг по душе.
Все экспозиции и выставки были открыты для свободного посещения. На площадке прошёл Фестиваль средневековых семейных игр- таких как "горелки", "дударь", "селезень", все желающие могли сразиться на тренировочных мечах. Слободской эксклюзив - костюмированный «Визит к царю».
Иван Грозный принимал гостей в квасной палате и каждого одарил гостинцем. Ещё в программе были: ярмарка, мастер-классы по гончарному делу, каллиграфии, росписи по дереву.
Также в праздничный вечер подвели итоги акции "Из поколения в поколение"- семьи Александровского района подготовили мини-фильмы о своих предках и семейных реликвиях.