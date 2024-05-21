На один вечер города «захватили» ценители искусства.

На один вечер города «захватили» ценители искусства.От Сунгиря до ПушкинаВ этом году «Ночь музеев» совпала с профессиональным праздником музейщиков. Поэто­му программа с общей темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» была более чем насыщенной.Самый обширный пан мероприятий для жителей и гостей региона подготовил Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который встречал гостей в Муромцеве, Гусь-Хрустальном, Суздале и Владимире. Помимо выставок, там проводили мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции, квизы, а также концерты.Дмитриевский собор, к примеру, на один вечер стал площадкой для концерта виолончели с оркестром. В доме-музее Столетовых прошли тематические лекции, посвящённые тайнам генеалогии. Разгадать загадки ночного леса гости могли в Музее природы, а замгендиректора ВСМЗ Александр Капусткин провёл авторскую экскурсию, посвящённую 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.В Суздале большая часть программы была рассчитана на всю семью – на взрослых и детей старше шести лет.Не менее интересная программа ожидала любителей живописи: Центр пропаганды изобразительного искусства открыл не только постоянную музейную экспозицию, но и организовал экскурсии и мастер-классы. К примеру, семейная мастерская керамики «Солнце» помогла окунуться в первобытный мир палеолитической стоянки Сунгирь. Посетители «Старой аптеки» узнали истории семейных реликвий, которые были переданы на хранение в музей. За каждым экспонатом история семьи, интересные судьбы. А на интерактивных остановках все желающие своими руками создавали ароматический гейзер, играли с аптекарем в «разновесы», узнавали о том, какая реклама косметических средств была в XIX в.Также в музейную ночь работало новое выставочное пространство «Галерея 4-6». Посетителей знакомили с творчеством владимирских художников Бориса Французова и Петра Дика, которые воплотили на холстах свои детские воспоминания.Что в районахМузеи Коврова, Юрьева-Польского, Гороховца, Кольчугина, Красной Горбатки и других городов также встречали гостей.К примеру, в Гороховце праздник начали с самого утра. Юные музейщики посетили Музей археологического наследия города и даже примерили на себя роль экскурсовода.В полдень все желающие могли оценить шоу циркового трио семьи Кукушкиных – с программой они выступили на открытой музейной площадке. После этого зрителей ждал целый цикл встреч и экскурсий. Гости узнали о сохранённых семейных реликвиях семьи Сапожниковых, передававшихся из поколения в поколение старшему в роду, о редкой забытой профессии крестьян-отходников и т. д.В Мстерском художественном музее посетителей познакомили с шедеврами древнерусского искусства, с уникальными образцами резьбы по дереву, с коллекцией лаков и вышивки. Нашлось немало желающих собственноручно расписать сувениры в технике мстерской лаковой миниатюрной живописи.В Вязниковском историко-художественном музее реконструировали военно-полевой лагерь времён Великой Отечественной войны. Гости узнали о полевом быте бойцов, познакомились с работой военного госпиталя, а также с вооружением советских и немецких солдат.Историко-краеведческий музей Селивановского района провёл акцию, посвящённую дате основания пионерской организации Советского Союза и работе загородного пионерского лагеря «Зелёная поляна». В Юрьев-Польском историко-архитектурном и художественном музее для самых смекалистых прошёл мастер-класс по подсчету на счётах – увлекательное мероприятие, которое стало интересным и для детей, и для взрослых.Каждый смог найти занятие по душе и стать ещё чуть ближе к искусству.Мнение экспертовМинистр культуры Владимирской области Ольга Дёмина:– В прошлом году всероссийскую культурно-просветительскую акцию «Ночь музеев» в нашем регионе посетило более24,5 тыс. гостей, цифра стала рекордной за время проведения акции. В этом году – уже 24 887 человек.