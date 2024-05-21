Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

В Суздальском районе Ространснадзор закрыл аэродром в Павловском. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.Такое решение принято после гибели авиаконструктора Игоря Буевича на самодельном самолёте. Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 19 мая.Сотрудники Управления Ространснадзора обнаружили, что посадочная полоса не соответствует федеральным авиационным правилам, а это как раз таки и влечёт введение запрета на эксплуатацию площадки. Также специалисты запретили пользоваться тремя воздушными суднами, которые находились на территории аэродрома. Кроме того, возбуждены административные дела по нарушению правил безопасности.