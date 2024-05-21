Две фуры столкнулись на 289 км трассы М-7 в Вязниковском районе. Авария произошла 20 мая в 18:04, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасатели выезжали на место происшествия, чтобы вытащить

Две фуры столкнулись на 289 км трассы М-7 в Вязниковском районе. Авария произошла 20 мая в 18:04, рассказали в пресс-службе МЧС. Спасатели выезжали на место происшествия, чтобы вытащить пострадавшего из смятой кабины. Вероятнее всего, им был водитель авто. «Шестой канал» выяснит обстоятельства произошедшего. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС, Подслушано Вязники