На территории Юрьев-Польского района планируется посеять 500 га мискантуса – многолетнего травянистого растения семейства злаковых.

На территории Юрьев-Польского района планируется посеять 500 га мискантуса – многолетнего травянистого растения семейства злаковых. Об этом 20 мая рассказала правительства Владимирской области.Необычная сельскохозяйственная культура примечательна своей неприхотливостью и высоким содержанием целлюлозы – до 50%.«В приобретении сырья технических культур заинтересован Кашинский льнокомбинат Тверской области», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Кроме того, в ходе весенней посевной кампании 2024 года в Юрьев-Польском районе уже посеяли 500 га технической конопли.