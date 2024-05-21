Мискантус – новая культура, выращивание которой начинают практиковать в России, в том числе и во Владимирской области. Так, в Юрьев-Польском районе планируют посадить 500 гектаров мискантуса.

Мискантус – новая культура, выращивание которой начинают практиковать в России, в том числе и во Владимирской области. Так, в Юрьев-Польском районе планируют посадить 500 гектаров мискантуса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Это многолетнее растение привлекательно высоким содержанием целлюлозы (44-50%) и неприхотливостью. Из целлюлозы можно делать бумагу, волокна, пластмассу, одежду и фармацевтику. А также биоэнергетическое